’Rutte daagt Hongaarse premier uit exitprocedure EU te starten’

Buitenland

Merkel hamert in laatste Bondsdag-toespraak op samenwerking in EU

Angela Merkel heeft donderdag in haar laatste toespraak in de Bondsdag opgeroepen tot betere samenwerking binnen de Europese Unie. Volgens de Duitse bondskanselier was de corona-aanpak te nationalistisch en is een debat over de te leren lessen een goede eerste stap.