Duizenden doden in Canada door pijnstillers

Woensdag werd bekend dat vorig jaar in de periode januari-september 3286 Canadezen stierven door inname van een te grote hoeveelheid opioïden, zoals deze synthetische morfinevarianten worden genoemd. In 93 procent van de gevallen was het volgens Volksgezondheid een niet-gewilde dood.

„Deze nieuwe gegevens zijn een brute herinnering aan het belang ons beleid te versterken om deze epidemie onder controle te krijgen”, zei een woordvoerster. De gewraakte pijnstillers zijn tientallen malen sterker dan heroïne en morfine en bovendien verslavend. Ook in de VS heeft het gebruik van deze medicamenten onheilspellende vormen aangenomen. In andere landen, waaronder Nederland, groeit het probleem snel.