Vooral vrouwen schamen zich voor kwaal

Door een verkeerde of gemiste diagnose kunnen klachten verergeren. Ⓒ Foto 123RF

AMSTERDAM - Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlanders die de huisarts bezoekt kan haar of zijn verhaal niet kwijt. Dat ligt niet altijd aan de dokter maar ook aan de hulpvragers zelf, die uit schaamte of angst voor het ’netelige probleem’ niet tot de kern van hun verzoek om hulp of bijstand durven komen.