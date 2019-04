Hulphond BamBam spoorloos na inbraak

Twee weken geleden werd de eigenaar van de hond BamBam ziek op zijn woonboot in de Veerhaven van Numansdorp. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog altijd ligt met een longembolie.

Het lijkt erop dat het dier niet is weggelopen maar is gestolen, zegt Brenda Schootstra van Dogsearch Nederland. Bij weggelopen honden helpen haar vrijwilligers het beestje terug te vinden. „Er is ingebroken in de boot nadat de eigenaar naar het ziekenhuis was gebracht en sindsdien is de hond er niet meer.”

Volgens Schootstra was het voor de viervoeter onmogelijk om zelf te ontsnappen uit de boot. „De politie had hem achtergelaten toen zijn baasje naar het ziekenhuis ging en alles afgesloten. En de haven is compleet afgezet met hekken waar je alleen door kan komen met sleutels en pasjes.” Familie zou voor de hond zorgen, maar het dier bleek al te zijn verdwenen.

Oorlogstrauma

Schootstra vreest dat BamBam is meegenomen door de inbreker. „De eigenaar vindt dat ook het ergste. Hij heeft een oorlogstrauma en BamBam helpt hem om wakker te worden als hij nachtmerries heeft. De spullen die zijn gestolen boeien hem niet, heeft hij verteld. Hij wil alleen zijn maatje terug.”

De politie weet van de vermissing maar kon gisteren niet bevestigen of er aangifte is gedaan van diefstal van het beestje.