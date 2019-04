Brexit: ruim halfjaar extra voor May

Het betekent dat de Britten mee zullen moeten doen aan de Europese verkiezingen die gepland staan voor 23 mei, al is het de bedoeling van de Britse premier May om vóór die tijd het terugtrekkingsakkoord met de EU te hebben goedgekeurd. In dat geval zou het Verenigd Koninkrijk de verkiezingen niet hoeven te houden. Maar het is de grote vraag of dat realistisch is gezien de totale impasse aan Britse kant.

Ruim na middernacht kwam er opeens witte rook in Brussel. Lang werd er gediscussieerd tussen de EU-leiders over de te volgen tactiek. De Franse president Macron was tegen een lange verlenging zoals door president van de Europese Raad Tusk was voorgesteld, tot wel een jaar. Maar Tusks lijn werd wel door een overgrote meerderheid van de lidstaten, onder andere Nederland en Duitsland, gesteund.

Compromis

Uiteindelijk werd het compromis 31 oktober. Dit is normaal gesproken nog voordat een nieuwe Europese Commissie is geïnstalleerd. De Britten kunnen zich dan niet bemoeien met de benoeming van de nieuwe Brusselse machtshebbers. Op 30 juni komt er een evaluatiemoment om te kijken of het VK zich aan alle toezeggingen heeft gehouden.

Frankrijk was aanvankelijk voor een korte verlenging, hooguit tot eind juni. Het land vreest dat de Britten als bokkig EU-lid, op weg naar de uitgang, de Unie gijzelen met blokkades. Dit terwijl president Macron vooruit wil met de EU na de Europese verkiezingen en eindelijk eens verlost wil zijn van de eeuwige Brexit-discussies.

De opstelling van Frankrijk zorgde voor veel wrevel bij andere lidstaten, vooral omdat een langer uitstel als noodzakelijk wordt gezien om het VK rustig tot bezinning te laten komen.

Verdeeldheid

Ook het feit dat de eenheid aan EU-kant bijna drie jaar na de Brexit werd doorbroken, werd hem zwaar aangerekend. „Dat verwacht je misschien van Polen. Van een groot land als Frankrijk verwacht je dat het zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus een diplomaat. Een ander zei eerder tijdens de onderhandelingen „dat het nog uren zou duren om Macron uit zijn boom te krijgen.”

Na het nachtelijke beraad werd het voorstel door Tusk voorgelegd aan premier May. Zij had gevraagd om uitstel tot 30 juni en moest ook instemmen met het compromis. Maar als zij niet akkoord ging, resteert alleen een no-deal Brexit die zij niet voor haar rekening durfde te nemen.

