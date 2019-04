Steeds meer mensen doen postuum laatste zegje in rouwadvertentie

Veel mensen die overlijden, hebben hun eigen uitvaart geregisseerd. Een duidelijke kentering met vroeger. Ⓒ 123RF

Lekker culinair genieten in Rotterdam? Ga naar Bar Pulpo, of naar Dennis Frites Paleis en Surinaamse Broodjes, waar vooral het kadetje geroosterd varken een aanrader is. Het is een tip van een 66-jarige Rotterdammer, maar wel een postume. De man overleed onlangs en wilde van zijn rouwadvertentie iets anders maken dan de trieste mededeling die het meestal is.