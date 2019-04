Staatsgreep lijkt gaande in Soedan

Via de staatsradio werd eerder aangekondigd dat het leger een ,,belangrijke aankondiging'' zou doen. Net als afgelopen dagen zijn duizenden mensen samengedromd bij het hoofdkwartier van het leger in Khartoem, maar donderdag zijn het er nog meer dan anders. Demonstranten zongen ,,het is gevallen, we hebben gewonnen''. Volgens het Turkse persbureau Anatolia arresteren militairen leden van de regeringspartij NCP van president Omar Hassan al-Bashir.

Al maanden zijn er demonstraties tegen het bewind van al-Bashir, die via een coup aan de macht kwam en die al 30 jaar in handen heeft.