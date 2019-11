Terreurverdachten Zoetermeer worden voorgeleid

ROTTERDAM - De twee mannen die maandag zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag, worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die zal beslissen of de twee Zoetermeerders van 20 en 34 jaar oud de komende twee weken vast blijven zitten. Het doelwit van de aanslag, die vermoedelijk eind van het jaar had moeten plaatsvinden, is niet duidelijk geworden, meldde het Openbaar Ministerie.