’Intens grote brand’ verwoest Turks restaurant Groningen

Vermoedelijk is de brand ontstaan in de keuken van het restaurant. De oorzaak is nog onbekend. De brandweer vreesde nog even voor enkele naastgelegen panden, maar volgens een woordvoerder zijn die behouden gebleven. Zeven of acht blusvoertuigen rukten uit.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Wel is een NL-Alert verspreid, die mensen in de omgeving waarschuwt voor de hevige rookontwikkeling. De vlammen in het pand aan de Wilhelminastraat zijn inmiddels onder controle.

