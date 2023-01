Chimpansee verdronken bij ruzie in Safaripark Beekse Bergen

Dat bevestigt Beekse Bergen aan De Telegraaf.

Stephan woonde samen met zes mannetjes en acht vrouwtjes in het verblijf. Hij is in het park geboren. Een woordvoerder van het park heeft laten weten dat er een conflict was, maar dat dat vaker gebeurt.

Het dier belandde tijdens bezoekuren in het water.

De West-Afrikaanse chimpansee is een soort dat in het wild wordt bedreigd. Het leefgebied van deze dieren verdwijnt doordat er bossen worden gekapt voor onder andere mijnbouw.

