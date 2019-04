Ontsnapte illegalen zoek

Toen de groep langs de autoweg uit de laadbak van de vrachtwagen stapte, stoven ze verspreid woonwijken in Maastricht in. De politie wist een deel van de groep op te pakken, voornamelijk minderjarigen. „Maar het is ondoenlijk om mensen die alle kanten op zijn gegaan, op te sporen,” zegt een politiewoordvoerder. Of de chauffeur wist van zijn illegalen vracht, is nog niet duidelijk.

De illegalen waren op weg naar Engeland, zo is uit onderzoek gebleken. Waar ze vandaan komen is nog onduidelijk. Ook wil de politie nog niets zeggen over de leeftijd van de minderjarigen. Het zou gaan om ’kinderen’.

Ze worden overgebracht naar een opvang voor minderjarigen in Ter Apel.