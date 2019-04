Nog 14 fans vast na Ajax-Juventus

Rond het duel zijn vijf politiemensen gewond geraakt. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De politie heeft rond het duel Ajax-Juventus nabij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam in totaal 185 voetbalfans aangehouden. Van hen zitten er nog veertien vast wegens openlijke geweldpleging, meldt de politie in Amsterdam. Zij zullen in de loop van donderdag worden gehoord.