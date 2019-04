Kippenvel: 10-jarige Tyago ziet zijn held Ronaldo

Vader Francois laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat hij niets had meegekregen van het moment, maar zijn telefoon donderdagochtend roodgloeiend stond.

Een video van het mooie moment is inmiddels duizenden keren gedeeld via sociale media. Op het voetbalveld van de Johan Cruijff Arena, kijkt Tyago vol bewondering naar Ronaldo. Hij heeft contact en krijgt vervolgens een aai over zijn bol.

Bekijk hieronder een terugblik op de wedstrijd Ajax-Juventus met chef voetbal Valentijn Driessen van Telesport en Ajax-verdediger Joël Veltman: