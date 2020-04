Britse slijterijen verkopen fors meer door lockdown

In de maand maart gingen de verkopen met bijna een derde omhoog, de sterkste toename sinds de cijfers sinds 1988 worden bijgehouden. Verkoopcijfers van alcohol in supermarkten, waar Britten voornamelijk hun drank halen, zijn niet in de cijfers meegenomen.

Volgens sommigen is het troost, anderen zien een verband met thuiswerken of helemaal niet werken. Mensen hoeven de weg niet meer op, en hoeven zich dus niet in te houden.

Niet alleen slijterijen profiteren van de lockdown ook supermarkten en andere voedingsmiddelenwinkels zagen hun omzetten stijgen.