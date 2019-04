Dat melden Noord-Ierse media. Nadat de mannen er in hun busje vandoor waren, bleef Tiernan bij het meisje totdat hij er zeker van was dat ze veilig was. Eenmaal thuis vertelde hij zijn moeder wat hij had meegemaakt. Ze belde meteen de politie om melding te maken van de poging tot ontvoering.

„Mensen, dit is Tiernan McCready. Dit is hoe een held eruitziet”, schrijft de politie, zeer onder de indruk van Tiernans handelen, op Facebook.

„Veel volwassenen zouden ’verlamd zijn van de schrik’. Laat dit goed tot je doordringen. Dit had het begin kunnen zijn van een vreselijke misdaad. Dat meisje had mijn kind, mijn zus, jouw kind, jouw familielid kunnen zijn”

Eremedaille

De jongen werd beloond met een eremedaille voor zijn snelle optreden en zijn heldenmoed (en een paar snoepjes). „Maar dit staat natuurlijk niet in verhouding tot wat de gemeenschap hem verschuldigd is.” De jeugd heeft niet altijd een goede reputatie, „maar onthoud dat de meerderheid dapper en grootmoedig is, net als Tiernan”.

Het heldendaad van Tiernan kreeg veel lof op sociale media, waar de jongen uitgebreid werd bedankt.