Kleinere winkels mogen in Duitsland weer open

Grotere winkels en winkels in grote Duitse steden zullen later worden geopend als onderdeel van een gefaseerde terugkeer naar een normaler bestaan. Ⓒ AFP

BERLIJN - In Duitsland mogen vanaf maandag een aantal winkels de deuren weer openen. Het is een eerste stap in de versoepeling van de coronamaatregelen in het land.