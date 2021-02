’Schrap windturbines bij woonwijken Amsterdam’

Financieel

Denen maken eerste ’energie-eiland’ in Noordzee voor stroom windparken

Denemarken heeft een plan goedgekeurd om de eerste ’energiehub’ te bouwen in de Noordzee. Dat is een klein kunstmatig eiland waar de aansluitingen van windparken samenkomen. De energie kan daarna via één kabel naar het vasteland worden getransporteerd.