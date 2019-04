Raad van State: kabinet moet zelf besluiten nemen

De Raad van State noemt als voorbeeld het klimaatakkoord. Het belangrijke adviesorgaan heeft nog wel begrip voor het belang van politieke, sociale en maatschappelijke akkoorden, maar is kritisch over de manier waarop allerlei belangen van groeperingen die aan tafel zaten worden omgezet in wetgeving. „Vervolgens worden de gedetailleerde afspraken in akkoorden veelal een-op-een neergelegd in wetgeving.”

De Raad van State benadrukt dat van partijen die meepraten over dergelijke akkoorden, niet kan worden verwacht dat ze de verantwoordelijk nemen die een politicus zou moeten nemen. „Het proces van besluitvorming verplaatst zich naar partijen die een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Maar van hen kan niet worden verwacht dat zij alle belangen in de samenleving integraal tegen elkaar kunnen afwegen.”

De nieuwe vicevoorzitter Thom de Graaf waarschuwt dat het kabinet zelf verantwoordelijkheid moet nemen. „Het wetgevingsproces mag geen stempelmachine worden.”