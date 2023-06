Vrijwilligerskoepel: minder vrijwilligers door toenemende druk

Ook zou de administratieve druk het plezier wegnemen van onbetaald werk, waardoor vrijwilligers afhaken. Gemeenten richten zich volgens de onderzoekers te veel op beleidsdoelstellingen en zouden zich meer bezig moeten houden met wat het werk oplevert voor vrijwilligers, zoals meer sociale contacten.

Bekijk ook: Ode aan amateurarcheologen

Drie van de tien mensen geven dit jaar aan vrijwilliger te zijn, zeven jaar geleden zei 37 procent van de Nederlanders dit. Tegelijk geeft ruim de helft van de ondervraagden aan de afgelopen twaalf maanden weleens vrijwillig een activiteit te hebben gedaan voor bijvoorbeeld een school of zorginstelling. Het lijkt er daarom op dat minder mensen zich herkennen in de term ‘vrijwilligerswerk’, stelt de organisatie. Hun werk zouden zij meer zien als een vrije en losse manier om zich ergens onbetaald voor in te zetten.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) was vrijdag aanwezig bij de presentatie van de onderzoeken en reikte de Nationale Vrijwilligersprijzen uit. In een reactie zegt hij te zien dat vrijwilligerswerk niet minder wordt, maar verandert. "Nu zie je de situatie dat mensen zich liever flexibel inzetten op de iets minder lange termijn." Hij meldt dat bij de laatste begrotingsonderhandelingen 5 miljoen euro extra beschikbaar is gesteld voor vrijwillige inzet. Het is nog niet bekend waaraan dat precies wordt uitgegeven.

De winnaar van de Nationale Vrijwilligersprijzen dit jaar is lhbti-vereniging DWH Delft. De regenboogvlag van de organisatie is vorige maand in brand gestoken. Dit bevestigt volgens het platform dat organisaties als DWH belangrijk zijn. "In een samenleving die nog altijd niet is ingericht op meer dan twee verschillende genderidentiteiten is dit een nodig initiatief dat ter inspiratie kan dienen voor andere dorpen en steden", zegt juryvoorzitter Max van Tongeren.