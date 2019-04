Ⓒ AFP

Wikileaks oprichter Julian Assange is opgepakt in de ambassade van Ecuador in hartje Londen. Daar hield hij zich de afgelopen zeven jaar schuil. De regering van Ecuador hief het politieke asiel op dat indertijd aan Assange was verstrekt. Volgens een verklaring van de ambassade was dit het gevolg van het schenden van afspraken door Assange.