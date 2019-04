Nederlanders massaal ziek door voedselvergiftiging in Milaan

Dat melden verschillende Italiaanse media. Volgens Milano Today reisden alle mensen die werden behandeld woensdag vanuit Nederland naar Milaan. De ziekte is niet ontstaan in Milaan, maar de verschijnselen als buikpijn, misselijkheid en braken zouden waarschijnlijk veroorzaakt zijn door een lunch die werd genuttigd in een Nederlands restaurant. Dat zeggen artsen van de ambulancedienst die de patiënten in de nacht van woensdag op donderdag hebben bijgestaan.

Design week Milaan

Na enig onderzoek bleek dat alle personen in hetzelfde restaurant hadden gegeten, voordat ze naar Milaan vlogen waar momenteel de grote designbeurs ‘Salone del Mobile’ wordt gehouden.

Het is niet duidelijk of alle zieke Nederlanders bij elkaar horen als een groep. Ze verblijven in verschillende hotels in Milaan.

Om alle zieken in de stad te kunnen helpen kwamen twee medische eenheden in actie en werden en vijf ambulances ingezet. Zeventien mensen waren er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd. Een team van artsen was tot twee uur ’s nacht in touw om de golf aan zieken te kunnen behandelen.

Buitenlandse Zaken

De Italiaanse autoriteiten hebben het Nederlandse consulaat in Milaan en ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland op de hoogte gesteld.

De politie doet onderzoek naar de mogelijk oorzaak achter de massale voedselvergiftiging.