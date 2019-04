Nederlanders ziek in Milaan door virus

De in totaal 110 mbo-studenten uit leerjaar 3 en 4 waren sinds maandag op vakexcursie naar de ’Salone di Mobile’, ’s werelds grootste designbeurs in Milaan, om inspiratie op te doen. Op de eerste dag was er niets aan de hand en brachten de leerlingen een bezoek aan musea in Duitsland en Zwitserland.

Maar vanaf dinsdagavond ging het mis, vertelt Welie. „Toen werden ongeveer dertig studenten plotseling misselijk en moesten ze overgeven.” Zestien hadden dermate ernstige ziekteverschijnselen dat ze moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. De andere zieken konden worden behandeld in hun hotel. Onder hen waren ook vier begeleiders. „Je houdt er natuurlijk altijd rekening mee dat er iets kan gebeuren, maar dit was toch even flink schrikken”, zegt Welie.

Vijf ambulances

Om alle zieken in de stad te kunnen helpen, kwamen twee medische eenheden in actie en werden er vijf ambulances ingezet. Een team van artsen was tot twee uur ’s nachts in touw om de golf aan zieken te kunnen behandelen. Welie heeft van hen gehoord dat de verschijnselen lijken op het noro-virus.

Dertien van de zestien ziekenhuispatiënten verlieten het hospitaal alweer snel. Inmiddels zijn de laatste drie studenten ook uit het ziekenhuis ontslagen. „Als het goed is, wandelen ze nu bijna allemaal weer rond in Milaan”, zegt de teamleider. „Wel natuurlijk in een lager tempo, want sommigen zijn nog moe.”

De vakschool heeft inmiddels mensen naar Milaan gestuurd om de studenten en hun begeleiders, die in twee hostels in de stad verblijven, te ondersteunen. Welie: „Toevallig moesten die toch al op zakenexcursie naar Milaan. Hun collega’s hebben twee nachten niet geslapen, dus die steun is welkom.” De school legde al snel contact met de ouders van de zieke studenten. „Om hen gerust te stellen en alle geruchten uit de wereld te helpen”, stelt Welie.

Buitenlandse Zaken

De sfeer onder de studenten en begeleiders is nog goed, benadrukt Welie. „Natuurlijk is het vervelend wat er is gebeurd, maar ze zijn er sterk onder. We zijn ontzettend blij dat niemand echt heel ziek is geworden en hopen dat de studenten straks alsnog kunnen terugkijken op een goede reis. Ze zullen deze bijzondere reis in ieder geval niet snel vergeten!”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat geen hulpverzoeken zijn gedaan. „We staan paraat voor het geval er toch hulp nodig zou zijn”, aldus een woordvoerster.