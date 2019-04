Dikke zeven voor ov

De resultaten worden vandaag gepresenteerd tijdens een ov-congres in Den Haag. Van alle reizigers geeft 87% tenminste een 7. De nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam is vorig jaar na de opening gemeten en scoort een 8,4.

Van de meer dan twintig onderzoeksitems scoren toegankelijkheid (+0,1 naar 8,7), kans op een zitplaats (blijft 8,4) en veiligheid tijdens de rit (+0,3 naar 8,4) het hoogst. Prijs (+0,2 naar 5,7) en informatie bij vertragingen (min 0,4 naar 5,5) het laagst.

De reizigers oordelen positiever over de sociale veiligheid in het ov. Verder valt op dat het oordeel over klantvriendelijkheid van het personeel (7,8), rijstijl van de bestuurder (7,7) en stiptheid van de rit (7,6) een stijgende lijn vertoont. Het gebruiksgemak van de OV-chipkaart blijft op het niveau van 8,2.

Het ov naar en op de Wadden steekt boven alles uit, zo blijkt uit het onderzoek. Ook het stadsvervoer van Den Haag doet het relatief goed. De Rotterdamse tram wordt net als de Randstadrail hoger gewaardeerd. De Amsterdamse tram sluipt volgens de reizigersenquete verder omhoog.

De concessies Twente en Waterland staan bovenaan in de ranking van het streekvervoer. Op het hoofdrailnet is gemeten in de treinen van elf gebieden, ook op de IC-Direct inclusief het Nederlandse deel van de hsl tussen Amsterdam en Brussel.

De reizigers in de intercity’s en IC-Direct geven een 7,6 en de reizigers in de sprinters een 7,5. Het best gewaardeerd zijn de sprinters in Groningen, Drenthe en Friesland en de intercity’s in Overijssel en Gelderland.