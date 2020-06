Komend weekend wordt zomers warm

Voor velen is het aankomende zomerweer iets om naar uit te kijken, voor de natuur is de warmte minder fijn, omdat daarmee ook de droogte verder toeneemt. De enkele buien die kunnen ontstaan maken hierin weinig tot geen verschil.

Neerslagtekort

Het frisse lenteweer waar we nu mee te maken hebben duurt nog een paar dagen, voorspelt weerbureau Weeronline. Vanmiddag is het 14-18 graden en dinsdag is het nog een graadje koeler. Er kan wat regen vallen, maar het zal de natuur niet veel goed doen. Er valt slechts lokaal een paar millimeter terwijl deze hoeveelheid op een droge dag al kan verdampen. Het neerslagtekort zal dus alleen minder snel stijgen.

Tien graden warmer dan nu

Richting het eind van de week laten de vooruitzichten warm weer zien. Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden en wordt het 24 tot lokaal 27 graden. Daarmee is het in het binnenland bijna 10 graden warmer dan nu.

Op de Wadden is het 22 graden. Ook zaterdag is het op veel plaatsen zomers. De zon schijnt, maar er ontstaan ook stapelwolken en de kans op een regen- of onweersbui neemt toe. Zondag is het met 20-26 graden iets minder warm.