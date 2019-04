Britse politie: VS vragen om uitlevering Assange

Julian Assange tijdens zijn aanhouding. Ⓒ RUPTLY

Londen - De VS hebben om uitlevering gevraagd van de donderdag in Londen aangehouden Australiër Julian Assange. De medeoprichter van de website WikiLaeks is in Londen in de eerste plaats aangehouden wegens schending van de voorwaarden voor zijn borgtocht. Maar de Britse politie zei dat hij ook wegens een uitleveringsverzoek van de Amerikaanse justitie is aangehouden.