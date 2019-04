Justitie VS beschuldigt Assange van hacking

De Amerikaanse justitie beschuldigt Julian Assange van samenzwering en computervredebreuk. De medeoprichter van WikiLeaks kan maximaal vijf jaar cel krijgen, heeft het ministerie van Justitie in Washington laten weten.

In de aanklacht staat dat Assange heeft samengezworen met de Amerikaanse (ex-) militair Chelsea Manning om illegaal toegang te krijgen tot overheidscomputers. Manning lekte informatie over Amerikaanse militairen naar WikiLeaks toen zij als man dienst deed in onder meer Irak. Manning werd in 2013 schuldig bevonden aan diefstal en spionage en kreeg 35 jaar cel, maar kwam in 2017 vervoegd vrij.

Ecuador gaf Assange in 2012 onderdak in de ambassade in Londen toen hij op borgtocht vrij was. Zweden wilde hem uitgeleverd zien in verband met een onderzoek naar zedenmisdrijven. Assange vreesde vooral uitlevering aan de VS in verband met het verspreiden van geheime informatie van Amerikaanse overheden en militairen.

Ecuadoraanse nationaliteit Assange geschorst

Assange zat sinds 2012 in de ambassade van het Ecuador. Hij kreeg daar asiel, maar Ecuador wil hem niet langer onderdak bieden.

Na zijn vertrek uit de ambassade is Julian Assange met onmiddellijke ingang het staatsburgerschap van Ecuador voor onbepaalde tijd ontnomen. Dat meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Zuid-Amerikaanse land.

Reden van deze maatregel is volgens Ecuador dat Assange zich „onrechtmatig met interne aangelegenheden heeft bemoeid”.

Assange heeft de voorwaarden van zijn borgtocht in Londen geschonden. Hij nam er in 2012 zijn toevlucht tot de Ecuadoraanse ambassade om uitlevering aan Zweden te voorkomen. Daar werd hij verdacht van seksueel geweld tegen twee vrouwen. Die zaak is in 2017 stopgezet. Assange is donderdag ook gearresteerd op basis van een Amerikaans uitleveringsverzoek dat dateert van eind 2017 en betrekking heeft op de activiteiten van WikiLeaks.

Hier wordt Assange afgevoerd:

Bekijk ook: Soap rond Assange krijgt nieuwe aflevering