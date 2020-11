Jongetje (4) verliest binnen 100 dagen beide ouders aan corona

Het drama speelde zich af in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas. Om de impact van het coronavirus te laten zien en hun verhaal te vertellen, namen familieleden van Raiden contact op met lokale media. „Raiden blijft alleen achter. Het is erg moeilijk”, aldus de oma van het jongetje.

Over een paar dagen mag Raiden vijf kaarsjes uitblazen. „Hij is erg verdrietig omdat zijn ouders er niet bij kunnen zijn om het met hem te vieren”, zegt een familielid tegen NBC News. Om ervoor te zorgen dat ook deze verjaardag onvergetelijk wordt, heeft de familie een crowdfunding opgezet. Inmiddels is er al ruim 26.000 dollar opgehaald.

De familie roept iedereen op om een mondkapje te dragen. „We weten hoeveel pijn deze pandemie met zich mee brengt, dus ik kan het niet genoeg benadrukken.”