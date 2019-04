Turkije vraagt Nederland om uitlevering terroristen

Op het oog leek het business as usual. Turkije heeft Nederland om uitlevering gevraagd van terroristen. Dat zei de Turkse minister Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) tijdens zijn bezoek aan Nederland. Het lijkt te gaan om Koerden die volgens Turkije zijn gelieerd aan terreurorganisatie PKK.

Volgens de Turkse minister gebruikt de PKK Nederland als ’knooppunt’ voor drugssmokkel. Volgens zijn Nederlandse collega Blok vraagt Ankara geregeld om uitlevering van verdachten in Nederland. Als het om PKK’ers gaat, volgt vaak uitlevering als aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan - de Koerdische organisatie staat immers op de lijst van terroristische organisaties. Soms gaat het om aanhangers van de Gülen-beweging, waarvan de regering-Erdogan overtuigd is dat ze achter de mislukte staatsgreep zit. Nederland is daar niet per se van overtuigd en weigert dergelijke verzoeken vaak. „We bekijken het van geval tot geval”, zei Blok.

Blok bezorgd

De VVD-bewindsman zei dat hij zijn zorgen had uitgesproken over de rechtstaat in Turkije en de gevangenschap van een 31-jarige Nederlandse met haar baby in Turkije. „Ik heb gezegd dat ik verwacht dat zij een eerlijke rechtsgang krijgt.” Volgens Çavuşoğlu gaat het niet om een diplomatieke, maar een juridische kwestie en werkt Turkije volop mee op het consulaire vlak. Zo heeft de vrouw bezoek gehad van iemand van de ambassade en mag ook haar man bij haar op bezoek.

Kamer wil debat

Behalve de 31-jarige Rotterdamse zitten er nog veertien Nederlanders vast in Turkije. Al bij zijn bezoek in oktober sprak Blok daar zijn zorgen over uit en vroeg hij Ankara mee te werken aan hun terugkeer naar Nederland. Of er sindsdien al iets is verbeterd? „Nog niet genoeg”, erkende Blok.

De Tweede Kamer heeft Blok vandaag opgedragen opheldering te vragen over de Nederlandse vrouw. Er is ook een debat aangevraagd over de relatie met Turkije. „Als Turkije zo omgaat met Nederlandse staatsburgers, hoe kan het dat we dan doen alsof we onze band met Turkije herstellen?”, zegt SP-Kamerlid Karabulut. De Kamer wil een debat over de verhouding tussen Den Haag en Ankara.

Vuiltje op de vreugde

Het is een vuiltje op het prille herstel van vertrouwen tussen de landen, nadat de verhouding sinds maart 2017 zonder meer ijzig was geworden toen Turkije in Nederland campagne voerde voor een binnenlands referendum. Turkse Nederlanders werden daarbij opgehitst. Nederland verbood de Turkse minister van Buitenlandse Zaken in Nederland te landen. De minister van Familiezaken, die ondanks duidelijke signalen dat zij niet welkom was toch naar Rotterdam kwam, werd het land uit gestuurd.

Beleefdheden alom

Donderdag putten Blok en zijn Turkse ambtgenoot zich uit in wederzijdse beleefdheden. Ze roemden de ruim vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen, de samenwerking op terreurbestrijding en migratie, de bloeiende handelsrelatie en de persoonlijke banden die de landen aan elkaar bindt. Het feit dat de landen donderdag voor de tiende keer een gezamenlijke conferentie organiseren over veiligheid, zegt genoeg: de landen zijn beide van goede wil, zo was de teneur in de toespraken.

Uitkeringen

Er werd behalve over veiligheid ook gesproken over bijstandsuitkeringen. Gemeenten willen namelijk toegang hebben tot de Turkse kadasters om bezittingen van Turkse Nederlanders in de bijstand in kaart te kunnen brengen en eventueel te kunnen korten. Ankara heeft moeite met de commerciële bureaus die Nederlandse gemeenten daarvoor inzetten.

Intussen zijn de zorgen over de integratie van Turken in Nederland er in de Tweede Kamer niet minder op geworden, zoals onlangs nog bleek bij de ophef over de Turkse weekendscholen. Volgens Çavuşoğlu komen die zorgen ’van extreem-rechtse groepen’. Het gaat juist goed met de integratie van Turken in Nederland. „Dat er mensen met een Turkse achtergrond in het Nederlandse parlement zitten, laat zien dat ze in Nederland omarmd worden.”