Webwinkel in museumstukken meteen leeggekocht

De winkel biedt spullen aan van vooralsnog negen musea, voor een gemiddelde prijs van 100 euro. Het gaat om kunstwerken en stukken antiek die de musea niet in hun collectie vinden passen en daarom zijn geselecteerd voor ’ontzameling’.

De stichting achter de webwinkel werd opgericht door de organisatie Art & facts, een dienstverlener op het gebied van collectiebeheer. De winkel begon met honderd stukken, waaronder stoelen uit het Fries Museum, posters van filmmuseum Eye en prenten uit Japanmuseum SieboldHuis. Het aanbod is deze week al een keer met honderd stukken aangevuld, maar donderdag moest de winkel sluiten om weer voldoende op de site ’in de etalage’ te kunnen zetten. Dat zullen waarschijnlijk zo’n tweehonderd objecten zijn.

Medeoprichter Arjen Pels Rijcken meldt dat de belangstelling meteen enorm was: „Op een gegeven moment hadden we twaalf aanmeldingen voor onze nieuwsbrief per seconde.¨ Hij gaat ervan uit in de nabije toekomst de spullen van dertig tot honderd musea in de webwinkel te kunnen zetten.