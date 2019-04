‘Rugbyers met bezemsteel’ zoeken erkenning

Zwerkbal training van de Twentse Thestrals op de campus van universiteit Twente Ⓒ Reinier van Willigen

ENSCHEDE - Met een tussen je benen vastgeklemde pvc-buis over het veld rennen is verre van normaal. Dat weten de beoefenaars van quidditch, in Nederland zwerkbal geheten, heus zelf ook wel. Toch is dit een essentieel onderdeel van de relatief nieuwe contactsport, die ooit door schrijfster J.K. Rowling bedacht is voor haar Harry Potter-boeken. Het wordt sinds een jaar of vijftien levensecht gespeeld, bijvoorbeeld in Enschede.