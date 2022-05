Een zeldzaam bankbiljet gevonden in een kringloopwinkel is 1400 ’zoveel waard’

En niet zomaar een: hij vond een biljet van 100 Palestijnse pond. We weten van het bestaan van slechts tien van deze bankbiljetten af, zegt een expert tegen de Mirror. De munt werd uitgegeven aan hoge ambtenaren ten tijde van het Britse Mandaat in Palestina in 1927.

De taxateur die Wyman inschakelde kwam in eerste instantie uit op ‘slechts’ 30.000 pond, maar het laatste bod bij de veiling kwam uit op 140.000 pond.

Ongelofelijk zeldzaam

Wyman: ,,Ik realiseerde me dat ik iets in handen had wat ongelofelijk zeldzaam was. Ik kon niet geloven dat het biljet voor 140.000 pond is verkocht. Tot dit moment dacht ik dat het geen echt bankbiljet was omdat het zo ontzettend zeldzaam is.” Uiteindelijk kwamen bieders van over de hele wereld bij de bieding terecht.

Het geldbedrag gaat naar Oxfam. ,,Het is geweldig om te bedenken dat ik een rol heb gespeeld in het ophalen van zoveel geld voor een organisatie ie wereldwijd de armste mensen helpt.”