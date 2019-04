Nederlandse toerist dood in Thais verkeer

Het ongeluk gebeurde om drie uur ’s nachts in de stad Kanchanaburi. De autoriteiten vermoeden dat de man vrij hard reed en de achterkant van de vrachtwagen over het hoofd zag. Op het moment van het ongeluk knipperden de verkeerslichten oranje. De vrachtwagen was nog bezig met het kruispunt verlaten toen de toerist erop klapte.

De man was pas twee dagen in het land en had een appartementje gehuurd in de stad.

Songkran

Thaise media schrijven dat de man het eerste slachtoffer is van de ‘Zeven gevaarlijke dagen’, zoals de vakantie Songkran ook wel wordt genoemd. Tijdens die week wordt het Thaise nieuwjaar gevierd. Mede doordat er tijdens die feestweek flink wordt gedronken, gebeuren er talrijke ongelukken. In totaal werden vorig jaar rond de viering bijna een half miljoen mensen betrapt op rijden onder invloed.

Volgens de krant The Nation kwamen vorig jaar tijdens Songkran in het land 418 mensen om in het verkeer. Dat was iets meer dan het jaar ervoor. Met enige regelmaat wordt dan ook gepleit voor een alcoholverbod tijdens deze week, maar tot nu toe is het niet zover gekomen.