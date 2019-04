Verontwaardiging over bus voor overlastgevende asielzoekers

Buschauffeurs klagen al langere tijd over problemen op buslijn 73. Vervoersbedrijf Qbuzz deed in maart al een beroep op staatssecretaris Harbers om een aparte bus voor de asielzoekers op te tuigen. Harbers was gisteren in Groningen en daar werd besloten dat die speciale bus er gaat komen. Asielzoekers zullen wel voor de busrit moeten betalen.

De nieuwe buslijn speciaal voor overlastgevende asielzoekers is voor veel mensen de omgekeerde wereld. PVV-Kamerlid Roy van Aalst is woedend: „Dit asieltuig mag niet worden beloond voor deze agressie met een eigen pendeldienst. Ze moeten keihard worden aangepakt.”