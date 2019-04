‘Blanke man moet mannelijkheid kunnen vieren’

Amsterdam - De discussie over mannen-emancipatie die deze week weer werd aangezwengeld door de documentaire ‘Man Made’ is een cultuurstrijd die maar leeft in een hele kleine groep. Dat betoogt verslaggever Wierd Duk in de nieuwe podcast. En: het protest tegen de massale bomenkap bewijst dat als je echt iets veranderd wilt hebben in de samenleving, het helpt om je te verenigen en te blijven protesteren.