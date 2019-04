Woutertje Pieterse Prijs voor Vereecken en Peys

Het verhaal over Alice, een meisje dat opgroeit tijdens de Eerste Wereldoorlog en haar familie uiteen ziet vallen, maakte indruk door de ’sfeer, de ingehouden emotie, het aangrijpende verhaal en een hoofdpersoon die ondanks alle ellende en tegenspoed blijft zoeken naar wat het leven mooi maakt en net als Multatuli’s Woutertje Pieterse de wereld met een open blik tegemoet blijft treden’, aldus het juryrapport.

Kathleen Vereecken schrijft romans voor kinderen, jongeren en volwassenen. Haar boeken spelen zich vaak af in het verleden. Werk van Charlotte Peys was al te zien op tal van tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Peys illustreert om te onthouden, te verzamelen, te vertellen, te ordenen en te onderzoeken.

Andere genomineerden

De prijs, waaraan een bedrag van € 15.000,- is verbonden, werd donderdagmiddag uitgereikt in het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam. Naast Alles komt goed, altijd waren ook De reis van Syntax Bosselman van Arend van Dam en Alex de Wolf, Lepelsnijder van Marjolijn Hof en Annette Fienieg, Tegenwoordig heet iedereen Sorry van Bart Moeyaert (die vorige week nog de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award voor zijn hele oeuvre won), Zeb. van Gideon Samson en Joren Joshua en Tierenduin van Geert Vervaeke genomineerd.

Onder druk

De Woutertje Pieterse Prijs bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn voor wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Vorig jaar kreeg Annet Schaap de onderscheiding voor Lampje. Maar het voortbestaan van de prijs staat al een aantal jaar onder druk. De Brook Foundation heeft er door financiële ondersteuning in ieder geval voor gezorgd dat de uitreiking ook in 2020 nog plaatsvindt.