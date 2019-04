Menselijk gen geïmplanteerd in apenbrein

De onderzoekers beschrijven in de National Science Review dat ze resusapen als embryo hebben uitgerust met het menselijk gen MCPH1. Ze stelden na de geboorte vast dat de behandelde apenbreinen zich langer doorontwikkelden, net als bij mensen, en dat de dieren hoger scoorden bij tests van het kortetermijngeheugen. Ook hun reactietijd was beter in vergelijking met de controlegroep. De hersenomvang was echter niet groter dan bij soortgenoten in de natuur.

