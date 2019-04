Kabinet onderzoekt verplicht consult in strijd tegen dalende vaccinatiegraad

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) neemt deze stappen zodra de vaccinatiegraad verder daalt. Vorig jaar was dat het geval, maar begin dit jaar leek de neergang gestuit te zijn. In de zomer worden nieuwe cijfers verwacht.

De CU-bewindsman laat weten dat andere Europese landen heel verschillend omspringen met het tanende enthousiasme om kleintjes tegen ernstige kinderziekten te vaccineren. Naar die maatregelen is volgens hem onderzoek gedaan. „Er is niet sprake van één effectieve benadering om de vaccinatiegraad te verhogen”, meent hij. Daarom wil hij dat in Nederland een waaier aan dit soort ’meer verplichtende maatregelen’ onder de loep wordt genomen.

Het plan om ouders een verplicht vaccinatieconsult te geven is afkomstig uit Duitsland. Wie niet komt opdagen kan een boete krijgen.

VVD-Kamerlid Veldman opperde eerder om, naar Australisch voorbeeld, ook te onderzoeken om financiële prikkels in te bouwen, zoals het korten op de kinderbijslag. Ook dat neemt het Nederlandse kabinet mee.

D66 werkt intussen aan een plan om kinderdagverblijven de mogelijkheid te geven om ongevaccineerde kinderen te weigeren.

Staatssecretaris Blokhuis benadrukt dat de plannen die het kabinet nu onderzoek er niet zomaar komen. Hij wil ’heel kritisch kijken’ of dergelijke maatregelen wel ’uitvoerbaar zijn binnen de Nederlandse context’. In het voorjaar van 2020 verwacht hij daar knopen over door te kunnen hakken.