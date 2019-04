Eis: 8 jaar en tbs voor dodelijke steekpartij

De Rotterdammer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, nadat hij eerst het huis was ontvlucht en tussen geparkeerde auto’s in elkaar zakte. Vlak na de steekpartij werd O. door speurhonden in de bosjes gevonden.

Het OM tast in het duister over de aanleiding van de steekpartij. O. beweert zelf dat het slachtoffer hem ongevraagd seksueel benaderde en dat hij daarvan niet gediend was. Uit getuigenverklaringen blijkt dat O. wel homoseksuele contacten had en in de paar dagen dat hij bij het slachtoffer logeerde, sliepen ze in één bed.

Het OM vermoedt dat het slachtoffer na een ruzie waarover O. heeft verklaard hem de deur heeft gewezen en dat O. hem daarom uit woede eenmaal zou hebben gestoken.

O. is volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft spijt betuigd.

De uitspraak is op 25 april.