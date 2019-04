Belgisch vliegtuig moet bij Soedan omkeren

Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Een vliegtuig van Brussels Airlines heeft donderdag boven Afrika vlak voor Soedan rechtsomkeert gemaakt wegens de sluiting van het Soedanese luchtruim. Het toestel was met 214 passagiers aan boord op weg naar de Rwandese hoofdstad Kigali. Uren later landde het in de Belgische hoofdstad. „Er was geen andere optie”, zei een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. „Er is geen andere toegelaten vliegroute naar Rwanda.”