Gewonden bij brand op boten in haven Dordrecht

DORDRECHT - In de haven aan de Botermarkt in Dordrecht heeft brand gewoed in twee plezierjachten. Twee mensen liepen brandwonden op. Ambulancepersoneel bood de slachtoffers eerste hulp, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. De brand brak donderdag aan het eind van de middag uit. De brandweer was rond 18.45 uur aan het nablussen.