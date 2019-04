Joost Eerdmans Ⓒ ANP

Wie corrigeert de rechter? Waar andere beroepsgroepen een onpartijdige waakhond of toezichthouder hebben ingesteld, keurt bij de rechterlijke macht de slager nog steeds zijn eigen vlees, argumenteert Joost Eerdmans. „Een tuchtraad is essentieel voor het vertrouwen in de rechter.”