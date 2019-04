’Nederland loopt investeringen mis door klimaatdebat’

De Noorse kunstmestgigant Yara heeft onlangs bijvoorbeeld besloten om een miljoeneninvestering te doen bij een vestiging in Australië. „Wij hadden die investering graag in Zeeland gehad, maar dat is niet doorgegaan door de onduidelijkheid over de klimaatplannen in Nederland”, zei Gijsbert Gunter van Yara Sluiskil. „Het hoofdkantoor in Oslo ziet vooral bedreigingen in Nederland in plaats van kansen. De overheid in Australië staat er net even iets anders in.”

De fabriek in het Zeeuwse Sluiskil is één van de grootste vervuilers van Nederland, tegelijkertijd is het bedrijf toonaangevend met groene maatregelen. De discussie over de komst van een CO2-heffing baart het bedrijfsleven grote zorgen. GroenLinks en PvdA willen een zogeheten platte taks, terwijl het kabinet voor een milde heffing gaat. Beide partijen kunnen nodig zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Desastreus

„Onze medewerkers maken zich ernstige zorgen”, zei Gunter van Yara. „Een platte heffing is desastreus. Wij gaan door met investeren in groene maatregelen, maar het is de vraag of we dat gaan doen in Nederland.” Ook Tata Steel in IJmuiden waarschuwt voor te rigoureuze maatregelen. „Ga niet blind voor een platte taks of verbod op CO2-opslag. Dit onderwerp leent zich niet voor makkelijke en platte oplossingen”, zei Ingrid de Caluwé van Tata Steel Nederland.

Drie milieuclubs mochten ook als ’belanghebbenden’ spreken. Greenpeace, Natuur & Milieu en Milieudefensie denken dat een CO2-heffing juist banen gaat opleveren.

Tijdens de hoorzitting was er opnieuw kritiek op de doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving. Voorzitter Manon Janssen van de industrietafel stelt dat meerdere maatregelen niet zijn meegenomen en dat de groene rekenmeesters te veel onzekerheden zien omdat het nog maar de vraag zou zijn of het bedrijfsleven iets gaat doen. „De onzekerheid is in werkelijkheid minder groot. Driehonderd bedrijven hebben via hun vertegenwoordigers hun steun uitgesproken.”

De Raad van State kwam gisteren ook met snoeiharde kritiek op het hele klimaatakkoord. Het belangrijke adviesorgaan heeft nog wel begrip voor het belang van politieke, sociale en maatschappelijke akkoorden, maar is kritisch over de manier waarop allerlei belangen van groeperingen die aan tafel zaten worden omgezet in wetgeving. „Vervolgens worden de gedetailleerde afspraken in akkoorden veelal een-op-een neergelegd in wetgeving.”

