Vliegensvlug in voetsporen van pa of ma

Bas Möller wilde als kind al piloot worden, net als zijn vader Hermann (l.).

Bas Möller wist het al als klein jongetje: hij wilde net als zijn vader piloot worden. En hij is anno 2019 niet de enige die in de voetsporen van een ouder treedt. Want één op de zeven middelbare scholieren kiest nog altijd een opleiding die aansluit op de beroepsachtergrond van papa of mama. Onder vwo-scholieren gaat het zelfs om een vijfde. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Markteffect en het CBS.