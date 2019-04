Huilende kleuter beste nieuwsfoto

Moore, die werkzaam is voor het fotopersbureau Getty Images, nam de kiek op 12 juni 2018 in de plaats McAllen, op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Hoewel later bleek dat Yanele niet een van de vele Midden-Amerikaanse kinderen was, die na de aanhouding door de Amerikaanse politieagenten van hun ouders werden gescheiden, droeg de foto wel bij aan de groeiende publieke verontwaardiging over het ’onmenselijke zero tolerance vluchtelingenbeleid’ van president Donald Trump. Na protesten gaf Trump toe en wijzigde hij zijn aanpak van de vluchtelingen.

Een menselijk gezicht

De foto spreekt volgens de maker tot de verbeelding van velen. Niet alleen omdat het meisje in haar felroze shirtje, dat totaal over haar toeren is door de arrestatie, de harten raakt. Maar vooral omdat het meisje een groot maatschappelijk probleem een menselijk gezicht geeft. Net als zovele immigrantenfamilies hadden Yanela en haar moeder een maandlang door Centraal-Amerika en Mexico gereisd om uiteindelijk via een vlot over de Rio Grande Amerika te bereiken.

Volgens juryvoorzitter Witney C. Johnson, in het dagelijks leven verantwoordelijk voor de fotografie van het tijdschrift National Geographic, zit de kracht van de foto van Moore in de details. „Die zijn erg interessant”, wijst ze. „Let bijvoorbeeld op de blauwe plastic handschoentjes die de agent draagt. En als je goed kijkt, zie je ook dat de schoenveters van zowel de gymschoentjes van het kleine meisje als van de sneakers van haar moeder zijn verwijderd. Die verrassende details maken de foto extra indringend.”

Nederlandse prijswinnaar

Ook de Nederlandse fotograaf Pieter Ten Hoopen viel vanavond in de prijzen. Zijn indrukwekkende serie foto’s van de migrantenkaravaan, die vanaf 12 oktober 2018 vanuit Honduras op gang kwam richting de VS, won de nieuwe instelde prijs: World Press Photo Story of The Year. Via sociale media sloten steeds meer mensen vanuit Nicaragua, El Salvador en Guatemala zich aan bij de groeiende groep vluchtelingen. Ten Hoopen volgde de karavaan met zijn camera. „Ik wilde in beeld brengen wat het betekent om gezamenlijk op reis te zijn naar een nieuwe, betere toekomst.”

Een van de winnende foto’s uit de serie over de migrantenkaravaan die vanaf oktober 2018 door Midden-Amerika trok van Pieter Ten Hoopen. Ⓒ Pieter Ten Hoopen

De stoet van duizenden migranten ging samen op pad om zo veiliger te kunnen reizen en niet kwetsbaar te zijn voor mensensmokkelaars of kidnappers. Per dag legden zij circa 30 kilometer af, vaak in een verzengende hitte. Om de warmste momenten van de dag te vermijden, vertrok de karavaan elke dag al rond 4 uur ’s morgens. Ten Hoopen heeft, net als Moore, vooral gefocust op het menselijke aspect en de relaties tussen de migranten onderling. Uit zijn foto’s spreekt vooral hoop. Hoop op een beter leven.

4738 fotografen deden mee

In totaal zonden dit jaar 4738 fotografen uit alle windstreken hun werk in. De jury bekeek maar liefst 78.801 foto’s. Uiteindelijk selecteerden zij 43 genomineerden uit 25 verschillende landen. Hun werk is vanaf zaterdag 13 april in De Nieuwe Kerk in Amsterdam voor het publiek te zien.