Ajax-supporters houden ’Entrada’ voor ambtswoning Halsema

AFCA official, de supportersclub van Ajax, roept via Instagram op supersoakers, zogenaamde waterpistolen, mee te nemen. Dit als verwijzing naar de waterkanonnen, waarmee woensdagavond de Entrada werd verstoord voor de wedstrijd tegen Juventus. Op het affiche met de aankondiging van de actie is Halsema met een regenjas afgebeeld.

Het politieoptreden in de schaduw van de Johan Cruijff ArenA schoot de supporters volkomen in het verkeerde keelgat. Ajax-supporters houden veel vaker Entrada’s, ook in het buitenland. Vuurwerk en Bengaals vuur wordt afgestoken om de sfeer op te poken richting belangrijke wedstrijden.

Na tientallen arrestaties overdag in de stad van voornamelijk Italiaanse Juventus-supporters stond de politie op scherp. De festiviteiten buiten het stadion kort voor het Champions League-treffen werden daarom op korte termijn verboden. Het weerhield de Ajax-supporters er niet van om hun gebruikelijke festiviteiten door te laten gaan.

Onnodig machtsvertoon

Het vuurwerk werd met een waterkanon uitgespoten. Ook politie te paard en agenten met wapenstokken werden ingezet. Supportersclub AFCA sprak zich direct uit over „onnodig machtsvertoon.”

„Supporters, waaronder vrouwen kinderen en ouderen, raakten in de verdrukking doordat de politie vol de aanval inzette. Daar waar de politie vooraf meldde dat de veiligheid van supporters, winkelend publiek en concertbezoekers niet in gevaar mocht worden gebracht, slaagden zij er zowaar zelf in een extreem gevaarlijke situatie te creëren. Dit politieoptreden was onverantwoord en overbodig”, communiceerde de AFCA.

De politie hield in totaal 185 mensen aan rond het Champions League-duel. Overigens zat burgemeester Halsema afgelopen week in New York. Wethouder Groot Wassink nam haar taken als loco-burgemeester tijdelijk waar.

