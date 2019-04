Hond veroorzaakt fatale vliegtuigcrash

Het ongeluk gebeurde in 2017, nu zijn de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar de crash. NBC New York publiceerde donderdag de conclusie van dat onderzoek: de man heeft vermoedelijk zijn grote hond in de passagiersstoel gezet. De hond woog ongeveer 35 kilogram en raakte het besturingspaneel aan tijdens de landing, dat moet ervoor gezorgd hebben dat de piloot de controle over het vliegtuig verloor.

De hond, waarvan de naam en het ras niet zijn bekend gemaakt, overleefde de crash. Een ooggetuige op Monticello Regional Airport zag dat het dier de maisvelden in rende nadat het vliegtuig was neergekomen.

Volgens de onderzoekers van het NTSB verkeerde het vliegtuig in uitstekende staat voor de crash.