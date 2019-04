Goodwill leger Soedan slinkt al

Soedanezen worden toegesproken door Alaa Salah, een jonge vrouw in een wit kleed en met grote gouden oorringen die in een mum van tijd en dankzij sociale media een van de leiders werd tegen Bashir. Veel Soedanezen zien in Salah de wederopstanding van Kandaka, een Nubische koningin uit de oudheid van mythische proporties. Ⓒ AFP

KHARTOEM - Voor de tweede keer in evenzovele weken zag een autocratische Afrikaanse leider zich gedwongen de macht op te geven na wekenlange protesten door de bevolking. Donderdag werd Omar al-Bashir, de man die 30 jaar lang Soedan, het grootste land in Afrika, in een ijzeren greep had door zijn militairen afgezet.