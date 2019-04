Meisje vernoemd naar Amersfoort

Dat meldt het AD. Bij de afdeling Burgerzaken waren ze verbaasd toen Dauda Thullah zijn baby kwam aangeven onder de voornaam Amersfoort. Na ambtelijk overleg kreeg Dauda het verlossende woord na een klein half uur. De naam werd niet als ’ongepast’ gekwalificeerd en mocht daarom worden geregistreerd.

Dauda kreeg in 2006 een verblijfsvergunning en mocht hij zijn hele gezin laten overkomen. De eerste echte woonplaats van zijn grote familie was Barneveld. In 2008 bemiddelde hun huisarts bij de aanvraag van een urgentieverklaring in Amersfoort om medische redenen. Kadiatu lijdt aan suikerziekte en de kosten van het pendelen naar het toenmalige Elisabethziekenhuis in Tilburg waren voor het gezin steeds moeilijker te dragen.

Ondanks de grote blijdschap die Dauda en Kadiau zeggen te voelen, vonden de twee het twee jaar later tijd om hun geluk in Londen te beproeven. In de Engelse hoofdstad bevindt zich een grote gemeenschap Sierra Leoners. In 2017 besloten ze om weer terug te keren naar Amersfoort vanwege ’de hoge criminaliteit in Londen’.

Het diepgelovige stel is naast Amersfoort naar eigen zeggen God oneindig dankbaar voor de geboorte van Amersfoort.

Wetten voor namen

In het Burgerlijk Wetboek 1 staat: „De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert in de geboorteakte voornamen op te nemen die ongepast zijn, of overeenstemmen met bestaande geslachtsnamen tenzij deze tevens gebruikelijke voornamen zijn.”

