Ontsnapte beer al 4 dagen zoek in toeristische Italiaanse provincie

TRENTE - Autoriteiten in de Noord-Italiaanse provincie Trente (Trentino) maken al vier dagen lang jacht op een ontsnapte beer. De gelijknamige stad ligt zo’n veertig kilometer van het noordelijkste puntje van het toeristische Gardameer. Het dier werd zondag in eerste instantie al door jagers gevangen, maar wist alsnog te ontkomen door over vier hekken te klimmen.