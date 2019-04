Rotmans en Baudet botsen over klimaat

Thierry Baudet, VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz en Jan Rotmans tijdens het debat Ⓒ Roel Dijkstra

ROTTERDAM - Transitieprofessor Jan Rotmans is vanavond hard in botsing gekomen met Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie. Tijdens een debat voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam stak Rotmans voortdurend de draak met Baudet, die op zijn beurt klimaatverandering weer typeerde als ‘een existentiële nood’ van ‘de westerse mens die God kwijt is geraakt’.